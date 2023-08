ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

August 19, 2023 09:18 am | Updated 09:18 am IST

ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಫೈಸಲಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜರನ್ವಾಲಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. “ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು” ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಜನಸಮೂಹವು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ, ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಂದನೆಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆಳವಾದ ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ೧೯೪೭ ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ೧೪೧೫ ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ೧೮ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ೮೯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಗುಂಪುಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆಗಿನ ಟೀಕೆಗಳು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಹೇರಿದಂತಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ನಿಕಟ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಖಲೀಫರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೆನೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಇದು ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ತುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದಂತೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ, ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮೂಲದ ಈ ಕಾನೂನಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಇರಬಾರದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಳಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೆ.

