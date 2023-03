ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಮಾನವ ಜೀವ

March 30, 2023 11:08 am | Updated 11:08 am IST

ಆಧಾರರಹಿತ ಅನುಮಾನಗಳ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ

ನೈತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆಯೊಂದು ಸಂಕುಚಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೨೨, ಅನ್ನು “ಕರಾಳ ಕಾನೂನು” ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವೈದ್ಯರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೨೨, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೈಗೆಟಕುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಕಾನೂನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಪಾವತಿಸದೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೈಪುರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರುಪಾವತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವೈದ್ಯರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ರಚಿತವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿರಲಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ೧೯೮೯ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು “ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆತರಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ನಾಗರಿಕನ ಜೀವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರವಷ್ಟೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈಗ ಅದು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ದುಡಿಯುವುದು ವೈದ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ADVERTISEMENT

