ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಗರ ವಸತಿ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾತಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ-ನಗರ (ಪಿಎಂಎವೈ-ಯು) ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೪ ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಷ್ಟೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಿಎಂಎವೈ-ಯು ಯೋಜನೆಯ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ನಿಲುವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ’ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರದ ಮಾತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಎವೈ-ಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ೧.೧೯ ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ೭೬.೨೫ ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಈವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹೧.೪೯ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪಾಲು ಶೇ. ೨೪.೪ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. ೧೬ರಷ್ಟು. ಉಳಿದ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೬೦ರಷ್ಟನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನಭವಿಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು ೧.೨೩ ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹೮.೩೧ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು (ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡವರು) ₹೪.೯೫ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. ೪೦ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಬಡವರಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಪಾಲನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನಿರಂತರ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿವೆ.

ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಪಿಎಂಎವೈ-ಯು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪಿಎಂಎವೈ-ಯು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆಗಳ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂ ವೆಚ್ಚಗಳು, ನೆಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತ ಜಾಗದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಹು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿರುವ ತೊಡಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಗರ ವಲಯದ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ’ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಸದ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ನಿಜವಾಗುವಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು.

