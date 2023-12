ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಲುವು

December 06, 2023 10:30 am | Updated 10:30 am IST

ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳ ಗುರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ೧.೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ೧° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ. ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸದ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ೧೧,೦೦೦ ಗಿಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿತು. ದುಬೈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ೧೯೦ ದೇಶಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದೆಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ೧೧೮ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಇನ್ನೂ ಕರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆ “.... ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು”. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ರೂವಾರಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಯದ ೧೭೦ ಗಿಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ೫೦೦ ಗಿಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ಶೇ.೭೦ರಷ್ಟು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ದೊಡ್ಡ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ-ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ೨೦೩೫ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ೫೬ ದೇಶಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ತನ್ನ ಇಂಧನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಶೇ. ೨೦ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. ೫೫ ರಷ್ಟನ್ನು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಿಂದ ಈಗಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಬದ್ಧತೆಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂದರೆ ಅದು ಈ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಈ ದೇಶಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರೆಗೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ.

