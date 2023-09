ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆ

September 21, 2023 11:11 am | Updated 11:11 am IST

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡನೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಡೆಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದ್ದ ಅಗೋಚರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಬಲ ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ. ೧೨೮ ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, ಅಥವಾ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಅಧಿನಿಯಮ್, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಯಾದ ೧೫ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆ ಹೊಂದಿದೆಯಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ, ಇನ್ನೇನು ಆಗೇ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಈ ಮಸೂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋತಿರುವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಈ ಮೊದಲ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

೨೦೨೪ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. ೩೩ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಮಸೂದೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದಂತಾಗದಂತೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇತರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗರಂಗದಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರ ಶೇ. ೨೪ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಜಿ -೨೦ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿಯೇ ಕನಿಷ್ಠ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ ಭಾರತ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಡವಬಾರದು. ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.

