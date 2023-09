ಪೂರ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಣ

September 09, 2023 10:26 am | Updated 10:26 am IST

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭೇಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ೧೦ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ ೨೧ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್’ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, “೨೦೨೩ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುನ್ನೋಟವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ”. ಇದಕ್ಕೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು, ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಏರಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಳಜಿ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ “ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂಬ ನಾಯಕರ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾದ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ೧೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಿಯಾನ್ ನಾಯಕರ ಕಳವಳ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದೆ.

ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ನಂತರದ ನೂತನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಮಾಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಸಾಗರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಏಷಿಯಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ. ಆಸಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ: ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರದ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತ್ರದೇಶ. ಭಾರತ ತಾನು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಳಜಿಗಳ ವಕ್ತಾರನೆಂದೂ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು. ೧೦-ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಸಿಯಾನ್ ಒಕ್ಕೊಟದೊಂದಿಗಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಆಮದುಗಳು ದೇಶದ ರಫ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕದ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಚೀನೀ ಸರಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ೨೦೨೫ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪೂರ್ವದ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಂತಹ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ.

