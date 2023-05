May 26, 2023 08:08 am | Updated 08:24 am IST

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಬಖ್ಮುತ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೭೭೭ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸರಟೋಗಾ ಕದನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. “ಬಖ್ಮುತ್ ಹೋರಾಟವು ಯುದ್ಧದ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ....”ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಬಖ್ಮುತ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ. ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಳೆದ ವಾರ ಪೂರ್ವ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಖ್ಮುತ್ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಸೊಲೆಡಾರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜಯ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಪಡೆಗಳು ಬಖ್ಮುತ್‌ ನಗರದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಸೈನ್ಯದ ಎದುರು ಕಾಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಬಖ್ಮುತ್ ನಗರ “ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ” ಎಂದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯದ ಖಾರ್ಕಿವ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಖೆರ್ಸನ್ ನಗರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ರೇನ್ ಪಡೆಗಳು ರಷ್ಯನ್ನರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪, ೨೦೨೨ ರಂದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ದ ವಿಜಯ. ರಷ್ಯನ್ನರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ಲುಹಾನ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಖ್ಮುತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಪಡೆದಿರುವುದು ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಕ್ರಾಮಾಟೋರ್ಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವಿಯನ್ಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಬಖ್‌ಮುತ್‌ನ ಸೋಲು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇನೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲ.

ಯುಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡದೆ ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ರಾಯಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ತಂತ್ರಗಳು, ಸಮನ್ವಯ, ಸರಬರಾಜು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಬಖ್ಮುತ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್‌. ಇದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಸೈನಿಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಗೆ ೧೦೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಹೊಸ ಸೈನಿಕರ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವು ಯುಕ್ರೇನಿನ ಯುದ್ಧತಂತ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಯುಎಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ನೆರವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊಲೆಡಾರ್ ಮತ್ತು ಬಖ್ಮುತ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಕ್ರೇನ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಖ್ಮುತ್ ನಗರವನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆವೇಗದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಯ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

