ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ

July 27, 2023 09:57 am | Updated 09:57 am IST

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ (ಐಎಂಎಫ್) ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸಿತಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೩ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಾಲದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ೨೦ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ನೂತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐಎಂಎಫ್ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪಿಯರೆ-ಒಲಿವಿಯರ್ ಗೌರಿಂಚಾಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ, “ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ.... ಈ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.” ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯದ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಪುನರಾರಂಭದ ನಂತರದ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದುರ್ಬಲ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರುವ ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶವು ಯುಕ್ರೇನ್-ಯುದ್ಧ ಪ್ರೇರಿತ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡವಾದ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಸ್ & ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅವರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಯೂರೋಜೋನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಹಲವು ಸೂಚಕಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರ-ಪಳಗಿಸುವ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ-ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ವಿತ್ತೀಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಧಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ-ಆದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೌರಿಂಚಾಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಂಎಫ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅನೇಕ ಮುಂಚೂಣಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ದೇಶಗಳು ಸಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾರದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ ಉಪಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಏರುಪೇರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ನಾಯಕರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

