ಮೇ ೨೮ ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಾಜಕೀಯವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿದೆಯಾದರೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ವಿಷಯವಾಗಿಸಿವೆ. ಈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆದಿವಾಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ “ಈ ಕಾರ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಯು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೪, ೧೯೭೫ ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೧೯೮೭ ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭವ್ಯ ಸೌಧದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗಣನೀಯ ಹಾನಿ. ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ, ಬೃಹತ್ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳೇ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬೇಕೆ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸುವ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾದರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾರತವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಸ್ಟಾದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೂ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸಂಸತ್ತು ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರ ಗೌಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು.

