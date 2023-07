ಇಳಿಜಾರು ಚಲನೆ

July 24, 2023 09:42 am | Updated 09:42 am IST

೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ $ ೭೭೫ ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಗ್ಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ $ ೪೫೦ ಶತಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ೨೦೨೩ ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.೧೫.೧ರಷ್ಟು ಸಂಕೋಚನಗೊಂಡಿದೆ. ಜೂನಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ $ ೩೩ ಶತಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿಯಿದೆ. ಇದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೨೨ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ. ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಕೋಚನವು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಸಹ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ರಫ್ತಿಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿಯಷ್ಟೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಶೇ. ೪೪.೫ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೧೨.೭ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತೈಲ ಆಮದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.೧೦.೫ ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಆಮದುಗಳ ಕುಸಿತವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨ರಿಂದ ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.೧೬.೭ಕ್ಕೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ವಿಸ್ತರಿಸದಿರಬಹುದಾದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾದ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಫ್ತುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ವೇಗ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪೆನಿಗಳು ತಗ್ಗಿಸಿರುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಸಿತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಅತ್ತ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಶೇ. ೬.೫ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭರವಸೆಯು ಅಲುಗಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಯುಕೆನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವು ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನೆಟ್ ಯೆಲೆನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಿಂಜರಿತ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಸತತ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟ ಏರುವಾಗ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಫ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಚಲನೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೊಳಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ಏರುತ್ತಿರುವ ರಫ್ತುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು.

