ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ಮಸೂದೆ

April 27, 2023 10:07 am | Updated 10:07 am IST

ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ನವೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು "ಗಿಗ್" ಕೆಲಸವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಆದಾಯ ತರುವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳ ನಡುವಿನ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇತನವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು "ಕೆಲಸಗಾರರು" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ.ಆಗಾಗ ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಧಿಢೀರ್ ಮುಷ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ) ಮಸೂದೆ, ೨೦೨೩, ತರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಕರಡು ಮಸೂದೆಯು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ರೂಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯೇನೂ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿ ಸವಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. ೨ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತ

