July 12, 2023 01:46 pm | Updated 01:46 pm IST

ADVERTISEMENT

ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, ೨೦೨೩, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೦, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಹೇರಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗೋದಾವರ್ಮನ್ ತಿರುಮಲ್ಪಾಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (೧೯೯೬) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸದ ಭೂಮಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಕೇವಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅರಣ್ಯಗಳೊಳಗಿನ ಅರಣ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಹುತೇಕ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೋಮ್‌ಸ್ಟೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಮರಗಳ ಹೊದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತ ಅದರ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇ. ೨೪ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಹೊದಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಇದನ್ನು ಶೇ. ೩೩ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ೨.೫ - ೩ ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ನುಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿನ “ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್” ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೮೦, ಖಾಸಗಿ ಕೃಷಿ-ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮರ ನೆಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ೨೦೧೯ ರಿಂದ ೨೦೨೧ ರವರೆಗೆ, ಭಾರತವು ೧೫೪೦ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ೧೫೦೯ ಚದರ ಕಿಮೀ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ೧೯೯೬ರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು. ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅರಣ್ಯ’ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ೧೯೮೦-೧೯೯೬ರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅರಣ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ‘ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ’ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಭಾರತದ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ “ಭದ್ರತೆ”ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಟೀಕೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದಾದಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ‘ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌’ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ “ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್” ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೆಣಿಸುವುದು ಆಶಾವಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನದ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂಥ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಾದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಬೇಕು.

