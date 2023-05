ಹಸಿರು ಬಲೆ

May 10, 2023

ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಇಂಗಾಲದ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಲವು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ

ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಇಯು) ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂಗಾಲ ದಂಡ ವಿಧಿಸದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ "ಇಂಗಾಲ ತೆರಿಗೆ"ಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ (ಸಿಬಿಎಎಂ) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜನವರಿ ೨೦೨೬ರಿಂದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಬಿಎಎಂ ತನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲ-ತೀವ್ರ ಆಮದುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇತರೆಡೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಯು ವಾದಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಯುಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲದ ಸುಂಕ ಶೇ. ೧೯.೮ ರಿಂದ ಶೇ. ೫೨.೭ರವೆರೆಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಗಾಲ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಗಾಲ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಇಂಗಾಲದ ತೆರಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು, ಇಯು ಹಸಿರೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಡೆಗೋಡೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಫ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಯು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೇ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇಂಗಾಲ-ಭಾರೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಇಂಗಾಲ ತೆರಿಗೆಯು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಯು ನಂಬಿದೆ. ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ವಾದಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ವಾದಗಳನ್ನು ಎ

