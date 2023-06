ಗ್ರೀಕ್ ಚೇತರಿಕೆ

June 30, 2023 10:19 am | Updated 10:19 am IST

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ದೂರವಾಣಿ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಗ್ರೀಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿತ್ತು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ೫೭ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ೨೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸಿಗರು ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತರು. ಆದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಿರಿಯಾಕೋಸ್ ಮಿತ್ಸೋಟಾಕಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಜನಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನಾಯಕನ ಬಲಪಂಥೀಯ ನ್ಯೂ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಪಕ್ಷ ಜೂನ್ ೨೫ರ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಪಕ್ಷ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ಸೋತಿತು. ವಿಭಿನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ಸೋಟಾಕಿಸ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಶೇ. ೪೦.೫೫ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ೩೦೦-ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ೧೫೮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಸಿರಿಜಾ ಶೇ. ೧೮ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದು ೪೮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷ ಪಸೊಕ್ ಶೇ. ೧೨ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದು ೩೨ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಉಗ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕನೊಬ್ಬನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಪರ್ಟನ್ಸ್ ಶೇ. ೪.೬ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಿತ್ಸೋಟಾಕಿಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ರೂಪಿಸಿದರು. ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ೨೦೧೦ರ ದಶಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೇಶವನ್ನು ಯೂರೋಜೋನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅದು ಇಯುದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಇಯು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನವೂ ಗ್ರೀಸಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಇಂದು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ೨೦೦೮ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೨೦ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಮಿತ್ಸೋಟಾಕಿಸ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಿಣ ವಲಸಿಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆಶ್ರಯ ಅರಸಿ ಬಂದವರನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟರ್ಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೋಣಿ ದುರಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ರೀಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಅತ್ತ ಕಠಿಣ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಟರ್ಕಿಯ ಜೊತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಮಿತ್ಸೋಟಾಕಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ ದೇಶದ ಹೂಡಿಕೆ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಾಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟರ್ಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು.

