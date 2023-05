ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಆಡಳಿತದ ಸವಾಲು

May 24, 2023 09:40 am | Updated 10:01 am IST

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಆಡಳಿತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗಿಗಿಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರದ ಕಿತ್ತಾಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇ ೨೦ ರಂದು ೧೦ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ವರ್ಗವಾದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ದಲಿತ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಯಾಸಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಮನವು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದು ಈಗ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಬೀದಿರಂಪವಾಗದಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡುವೆ ಈಗ ಹೊಸ ಕದನ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೌಕಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜಾತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲವೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೂ ಆಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಕಲಹಗಳು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರದಂತೆ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡಿಸುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದವರಾದರೂ ಸರಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆರಂಭದಲ

