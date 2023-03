ಚಿನ್ನದ ಮುಷ್ಠಿ

March 28, 2023 10:31 am | Updated 10:31 am IST

ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆಗೈದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರುಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು.

೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಸರಿತಾ ದೇವಿ, ಕೆ.ಸಿ. ಲೇಖಾ ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಿ ಅವರಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ೨೦೨೪ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯವಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟು ೬೫ ದೇಶಗಳಿಂದ ೩೦೦ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಲಂಪಿಕ್ಸಿನ ಭಾಗವೂ ಆಗಿರುವಾಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನೀತು ಘಂಘಾಸ್ (೪೮ ಕೆಜಿ), ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ (೫೦ ಕೆಜಿ), ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ (೭೫ ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಸವೀಟಿ ಬೂರಾ (೮೧ ಕೆಜಿ) ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಗರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ನೀತು ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತರಾಗಿದ್ದ ನಿಖತ್ ಆರು ಕಠಿಣ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮೇರಿ ನಂತರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಕೂಡಾ ಒಲಂಪಿಕ್ ನಿಯಮದಂತೆ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ೨೦೧೪ರ ವಿಶ್ವ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸವೀಟಿ ತಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ೧೯ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಯಿ ಪವಾರ್ (೫೪ ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ (೬೦ ಕೆಜಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ತರಬೇತುದಾರರು ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು’ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಬಿಎ)ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಐಬಿಎ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೆಕ್‌ಲಾರೆನ್ ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸರುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಸವ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬಾಕ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿ ನೋಡಲು ಐಬಿಎ ಅನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವುದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

