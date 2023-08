ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ

August 29, 2023 10:21 am | Updated 10:21 am IST

ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಭಾನುವಾರ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪರ್ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ನಂತರ ಇದು ನೀರಜ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೀರಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಅನ್ನು ೮೮.೧೭ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಎಸೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಅರ್ಷದ್‌ ನದೀಮ್‌ ಅವರು ೮೭.೮೨ ಮೀಟರ್‌ ದೂರ ಎಸೆದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ೮೮.೭೭ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಎಸೆತ ದಾಖಲಿಸಿದ ನೀರಜ್, ಈ ವರ್ಷವೂ ತಮ್ಮ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ೨೦೨೨ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾನ್ ಝೆಲೆಜ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಥೋರ್ಕಿಲ್ಡ್ಸೆನ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಕಿಶೋರ್ ಜೆನಾ (೮೪.೭೭ ಮೀಟರ್) ಮತ್ತು ಡಿ.ಪಿ. ಮನು (೮೪.೧೪ ಮೀಟರ್) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಡಿದ್ದು, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ೪x೪೦೦ ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು (ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅನಾಸ್, ಅಮೋಜ್ ಜಾಕೋಬ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್) ಹೊಸ ಏಷ್ಯನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (೨:೫೯:೦೫) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟೀಪಲ್‌ಚೇಸರ್ ಪಾರುಲ್ ಚೌಧರಿ ೯:೧೫.೩೧ರ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪರ್‌ಗಳು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪರ್‌ಗಳು, ಹರ್ಡಲರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯರಾಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಪಲ್‌ಚೇಸರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸಾಬಲ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಿರಾಸೆ ತಂದಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೂ, ನೀರಜ್, ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ರಿಲೇ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ೨೦೨೪ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳವಳದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ತರಬೇತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯುಎಸ್ ೪x೪೦೦ ಮೀಟರ್ ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇ ತಂಡದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಆಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ೧೨ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೨೯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪದಕಗಳ ಪಾಲು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ದೇಶ. ಕೆನಡಾ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಪದಕ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಚೀನಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನೂ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ, ಏಷ್ಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಪಾಲು ಐದರಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಓಟಗಾರ ನೋಹ್ ಲೈಲ್ಸ್ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನಂತರ ೧೦೦ ಮೀಟರ್, ೨೦೦ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ೪x೧೦೦ ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಪುರುಷ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು, ಕೀನ್ಯಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫೇಯ್ತ್ ಕಿಪ್ಯೆಗಾನ್ ೧೫೦೦ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ೫೦೦೦ ಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ರೇಸ್ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನ ಅಲ್ವಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಯಾ ಪೆರೆಜ್ ನಡಿಗೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡರು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು.

