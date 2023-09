ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ

September 22, 2023 10:07 am | Updated 10:07 am IST

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಕಾರಣವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ೧೯ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಶನಿವಾರ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ೧೨,೫೦೦ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ೧೧,೦೦೦ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಬ್ರೇಕ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗೇಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ೪೦ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ೧೬ ದಿನಗಳ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹುಡುಕು ಇಂಜಿನ್‌ಗಳತ್ತ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋ ನಂತಹ ಆಟಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಹಾಕಿ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ೨೦೨೪ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ೧೯೮೨ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಚೀನಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಡೆಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ೧೩೨ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ೨೮೯ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ (೨೦೫ ಪದಕಗಳು) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ (೧೭೭ ಪದಕಗಳು) ನಂತರದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ೧೬ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ೭೦ ಪಾದಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ೧೦೦ ಪದಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ೧೯೮೦ರ ದಶಕದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿ. ಟಿ. ಉಷಾ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ, ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ೬೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀರಜ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರರು ಅಗ್ರ ಆರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ೪x೪೦೦ ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ತಂಡವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಏಷ್ಯನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೆಸ್ವಿನ್ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರವೇಲ್ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತಂಡಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.