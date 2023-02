ತಪ್ಪಿದ ದಾರಿ

February 18, 2023 10:56 am | Updated 10:56 am IST

ಮನರೇಗಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೋರುವ ಬದ್ಧತೆ. ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ೧೭ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ (ಮನರೇಗ) ಒಟ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಬಡವರ ಗೃಹಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಕಡುಬಡತನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಂತೆ ಆಸರೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೊರೆದ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ತಾರಾಸ್ಥಾಯಿಗೇರಿತು. ಆಗ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮನರೇಗ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದಿಟ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿಯಷ್ಟೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.೨.೧೪ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ೨೦೨೪ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. ೧.೩೩ಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಇದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಈಗ ನಿಜವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ವೇತನ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ೬೦:೪೦ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ತೆರಿಗೆಗಳ ಪಾಲು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಶೇ. ೪೦ರಷ್ಟು ಅನುದಾನದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತರೆ ಅದು ವೇತನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಮನರೇಗ ಬೇಡಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸುವ ಬದಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಡವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮನರೇಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

