August 14, 2023 10:51 am | Updated 10:51 am IST

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಬಹುಮತ ಇರುವ ತ್ರಿಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಚುನಾವಣಾ ಕಾವಲುಗಾರನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ೧೯೯೦ರ ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ೧೯೭೫ರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತಾರ್ಕುಂಡೆ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಸತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿದಿತ.

ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೃಢತೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಆವರ್ತಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ೨೦೧೯ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆಯೋಗವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರೊಬ್ಬರೇ ತಗಾದೆ ತೆಗೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿ-ಡೆಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು “ಚುನಾವಣಾ ನಿರಂಕುಶಪ್ರಭುತ್ವ” ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ನೂತನ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

