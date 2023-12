ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಝಾ

December 08, 2023 09:35 am | Updated 09:35 am IST

ಹಮಾಸ್‌ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೨೦೦ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಝಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಾನವ ಸಂಕಟ ನೋಡಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಪ್ರದೇಶ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಝಾದ ೨.೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಲ್ಲಿ ೧.೭ ಮಿಲಿಯನ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ೧೬,೦೦೦ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಉತ್ತರ ಗಾಝಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ೪ ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಝಾ ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ, ಅವರು ಈಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಫಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೀಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಮಾನವೀಯ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವಿಚಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಉತ್ತರ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿನ ಅಲ್-ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಭೂಗತ ಬಂಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಾಝಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಾರಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಹ್ಯಾ ಸಿನ್ವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಉತ್ತರ ಗಾಝಾವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದಂತೆ “ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮಶಾನ” ಮಾಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಂಘರ್ಷವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಸಾವುನೋವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು, “ನೀವು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿದರೆ, ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಸೋಲುತ್ತೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಎಸ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಇನ್ನೂ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯುಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್‌ನ ಹೌತಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸೇನೆ ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತಾನೇ ಆಕರಮಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್‌ಗೆ ನಿರಂತರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು.

