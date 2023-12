ಮಹತ್ವದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

December 13, 2023 10:29 am | Updated 10:29 am IST

ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕ್ಯಾಸ್ಗೆವಿ ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯುಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೂಡಾ ೧೨ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಗೆವಿ ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಜೆನಿಯಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಬೀಟಾ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಗೆವಿ ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ರೊಳಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮೊದಲು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪರ್-ಕ್ಯಾಸ್ ೯ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಲೆಂಟಿವೈರಾಣುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಲಿಫ್ಜೆನಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಾದರಿ ರೋಗಿಯೊಳಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಗೆವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾದರಿಯು ಬಿಸಿಎಲ್ ೧೧ಎ ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ಪರ್-ಕ್ಯಾಸ್ ೯ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಎಲ್ ೧೧ಎ ಜೀನ್ ಭ್ರೂಣದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭ್ರೂಣದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಗೆವಿ ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ೨೯ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ೨೮ ಜನರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರೋಗ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಬೀಟಾ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ೪೨ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ೩೯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವು ಶೇ.೭೦ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಫ್ಜೆನಿಯಾವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ೩೨ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ೨೮ ರೋಗಿಗಳು ೬ ರಿಂದ ೧೮ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಎರಡೂ ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ರೋಗಿಗಳ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ರೋಗಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ದಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ವಿಪರೀತ ದುಬಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಕೆಲವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಕ್ತಕಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಲೂ ಸೀಮಿತವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.