ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಆವರಣದಿಂದ

August 16, 2023 10:00 am | Updated 10:00 am IST

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸತತ ಎರಡು ಅವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕಡೆಯ ಭಾಷಣ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣವೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ದೇಶದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದರೂ ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ೨೦೧೪ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೋದಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಮೋದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂರು ಸವಾಲುಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ೨೦೧೪ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ದೇಶದ ಸಹ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ‘ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಹಿಂದಿನ “ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿ”ಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ “ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ”ಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿತ್ತು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡಂತಿತ್ತು, ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರಾದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಏಕತೆಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣವು “ವಿರೂಪಗಳು, ಸುಳ್ಳುಗಳು, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ” ತುಂಬಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ೧೯೪೭ರಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರತೆಯು ಅದರ ವರ್ತಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳಂತೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಕಲಹ ಪೀಡಿತ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಜತೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಿಯಾಗದ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಮೋದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಈ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸಿದರು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.