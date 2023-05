ಅಂಚಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರದೆಡೆಗೆ

May 29, 2023 11:01 am | Updated 11:01 am IST

ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸಿದ ೨೦೨೨ರ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ೨೦ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಪೈಕಿ ೧೨ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ೨೬ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ ನೋಯ್ಡಾದ ನಿವಾಸಿ ಇಶಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಶಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಓದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬಕ್ಸಾರ್‌ನ ಗರಿಮಾ ಲೋಹಿಯಾ, ೨೪, ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೂ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ೨೮ ವರ್ಷದ ಉಮಾ ಹರತಿ ಎನ್. ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯುವತಿಯರು ಮಾತಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ.

ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಒಟ್ಟು ೧೧.೫ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ೯೩೩ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗಳು, ಗುಂಪು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೇವೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬೩ರಷ್ಟು ಮಂದಿ (೫೮೮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು) ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು, ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದಾಯಿತು, ಈಗ ನಿಜ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ, ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಗರೀಕ-ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನೇಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಯಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಕ್ಕಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯು ಯುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ

