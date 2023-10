ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಹಣಾಹಣಿ

October 16, 2023 11:59 am | Updated 11:59 am IST

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢಿ ಉಪ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ೨೦೦೦ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಜನಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಲು ತನ್ನ ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಿಸಾನ್ ನ್ಯಾಯ್‌ ಯೋಜನೆ, ಗೋಧನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ಪಾಲು ಶೇ. ೪೩.೫ರಷ್ಟು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯೂ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ೧೦ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ೨೯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಘೋಷಿಸಿದ ೧೩ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ೯ ಮಂದಿ ಒಬಿಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮುಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನ ತಂದೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಘೇಲ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸದಸ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರುವುದು ಪಕ್ಷವು ಕೋಮುಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಹಳೆಯ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘೋಷಿಸಿರುವ ತನ್ನ ೩೦ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬಂಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದಂಗೆ-ಪೀಡಿತ ಬಸ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ತಾವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಹಮರ್ ರಾಜ್ ಪಕ್ಷವು ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ), ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್ ಜೋಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಜನತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

