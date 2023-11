November 16, 2023 11:01 am | Updated 11:01 am IST

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಶೇ. ೪.೮೭ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆಗಳು ಸತತ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶೇ. ೦.೫ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶೇ. ೫ರಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಜುಲೈನ ೧೫ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ. ೭.೪ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿರಾಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ ಶೇ. ೫.೧ರಷ್ಟು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗೃಹ ಸೇವೆಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೪ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೩೭ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨.೭ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಖಾದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏರಿಕೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿನಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಶೇ. ೬.೬ರಷ್ಟೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಶೇ. ೧೮.೮ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಶೇ. ೧೦.೭ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಖಾರಿಫ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ರಬಿ ಬೆಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಗಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೯.೪ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರುವ ಸೂಚನೆಯೇ ಸರಿ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿತ್ತ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಶೇ. ೫.೬ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಶೇ. ೬.೪ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೫.೯೫ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶೇ. ೬ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಿತಿಯ ಗುರಿಗೆ ಕೊಂಚವೇ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೧೩.೭ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ. ೫.೬ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇ.೬.೮ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೫.೮೮ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ “ಬೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್“ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಕುಸಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವೇಚನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಆಘಾತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

