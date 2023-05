ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ

May 01, 2023 10:14 am | Updated 10:14 am IST

ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಗುಂಟ ಮನೆಮಾಡಿರುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು

ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಜನರಲ್ ಲಿ ಶಾಂಗ್‌ಫು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೀಜಿಂಗ್‌ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರತ-ಚೀನಾ “ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ತಳಹದಿಗೇ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬ ಭಾರತದ ನಿಲುವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಎಲ್‌ಎಸಿ) ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ತುರ್ತುನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಭಾರತ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಅತ್ತ ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಒತ್ತಷ್ಟೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ನಿಲುವಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನ. ಸಂಬಂಧವು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾದರೆ ಉಳಿದ ಎರಡು ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಚೀನಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು, ಗಡಿಯಗುಂಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಗುಂಟ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೀರ್ಘವೂ ಕಠಿಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘರ್ಷಣೆಯ ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಜೋನುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಡೆಮ್‌ಚೋಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ನಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸಭೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಆವೇಗ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ನಡೆದ ೧೮ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೂಲಭೂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸಿಯಗುಂಟ ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವಂತೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸದ್ಯದ ವಾಸ್ತವ. ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗಡಿಯಗುಂಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು “ಸ್ಥಿರ ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ದೂರದ ಮಾತು. ಬೀಜಿಂಗ್ ಗಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ೨೦೨೦ರ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಎಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ADVERTISEMENT

