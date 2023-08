ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ 

August 18, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಿಂಗ ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕೈಪಿಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. “ಅಫೇರ್” ಬದಲಿಗೆ, “ಮದುವೆಯ ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧ”, “ಅಡೆಲ್ಟ್ರಸ್” ಬದಲಿಗೆ “ಮದುವೆಯ ಹೊರಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ” ಎಂದು ಬಳಸಲು ಕೈಪಿಡಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ “ಚೇಸ್ಟ್” ಮಹಿಳೆ, “ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್” ಹೆಂಡತಿ, “ಹೌಸ್ ವೈಫ್” ಬದಲಿಗೆ “ಮಹಿಳೆ”, “ಹೆಂಡತಿ” ಮತ್ತು “ಹೊಮ್ ಮೇಕರ್” ಎಂದಷ್ಟೆ ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ಬಗೆಗಿನ ಭಾಷೆಗೂ ಕೈಪಿಡಿ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. “ಎಫೆಮಿನೇಟ್” (ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ) ಮತ್ತು “ಫಾಗೋಟ್” ನಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿಲಿಂಗಕಾಮಿ ಥರದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಪ್ರಚಲಿತ ಪಡಿಯಚ್ಚು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಹೇಗೆ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಪ್ಪು ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಆಕ್ರಮಣ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಕೋನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡದ, ಧೂಮಪಾನ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು “ಅತಿ ಭಾವುಕರು, ಅತಾರ್ಕಿಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತರು” ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ರೂಢಮಾದರಿಯ ಊಹೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕೈಪಿಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು “ಪೋಷಕರಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಬದಲು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚಲನೆ ನಿಧಾನ. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲು, ಎಲ್ಲಾ ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕರು, ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಕೈಪಿಡಿಯು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾಜದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಿದಿಯೊತ್ತಬಲ್ಲದು.

