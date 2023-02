ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಗೆಲುವು

February 28, 2023 10:38 am | Updated 10:38 am IST

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ-೨೦ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಭಾನುವಾರ ಕೇಪ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ-೨೦ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೆಲುವು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರನೇ ಗೆಲುವು. ಹನ್ನೆರಡು ಏಕದಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಏಳು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿಯಾದ ಸತತ ೨೬ ಓಡಿಐ ಗೆಲುವುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದದ್ದು ಕೂಡ ಭಾರತವೇ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ರನ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ತಂಡ ಎಡವಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರವೇಶ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಜನರಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಸಲಿ ಸುದ್ದಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಡೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ನಿಕೆರ್ಕ್ ಅವರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ೧೮ ಸೇಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದರೆಂದು ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದಲೇ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರು ತಂಡ ಸೋತಿತು. ಆದರೆ, ಸುನೆ ಲೂಸ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪುಟಿದೆದ್ದಿತು. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಂಡವಾಯಿತು. ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಕಪ್ಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ದೇಶವು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿ ಗೆದ್ದ ೧೯೯೫ರ ರಗ್ಬಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.