ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಹಸನ

October 30, 2023 11:00 am | Updated 11:00 am IST

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಢದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ದೋತಸ್ರಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಡ್ಲಾ ಅವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್ ೨ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (೨೦೨೨) ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೈಭವ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೂ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಶಮನಗೊಂಡಿದೆ: ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಬಿಜೆಪಿ) ಆಂತರಿಕ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಡುವೆ ಇಡಿಯ ಈ ಕ್ರಮ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹತಾಶೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಂಬಲಾಗದು. ಇಡಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಣಿಸುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಇಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾಯಕರು ಆಳುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಶಾಸಕರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳ ಏಕೈಕ ಫಲಾನುಭವಿ ಬಿಜೆಪಿಯಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಯಾರೂ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎರಡೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅದು ತಕ್ಕಡಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಅಟ್ಟಲಷ್ಟೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

