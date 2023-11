November 27, 2023 11:00 am | Updated 11:15 am IST

ಬಲಪಂಥೀಯ, ಇಸ್ಲಾಂ-ವಿರೋಧಿ ಗೀರ್ಟ್ ವೈಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರ ವಿಜಯವು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಂ (ಪಿವಿವಿ) ೧೫೦ ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ೩೭ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಲೇಬರ್-ಗ್ರೀನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ೨೫ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ (ವಿವಿಡಿ) ೨೪ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ೭೬ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಪಿವಿವಿ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಯು (ಅದು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ವಿವಿಡಿ ಪಡೆದದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದಿದೆ) ವೈಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರು ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಚನೆಯ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಹಾದಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರು ಇಡೀ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಟು ಬಲಪಂಥೀಯವಾದಿ ನಾಯಕ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು “ಡಿ-ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು”, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಲಸಿಗರ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.

ಪಿವಿವಿಯ ಗೆಲುವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ೧೯೯೮ ರಿಂದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೈಲ್ಡರ್ಸ್, ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಪಿವಿವಿ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ವಿವಿಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಡಚ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡು ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ನೇತೃತ್ವದ ವಿವಿಡಿ ಪಕ್ಷವು ಪಿವಿವಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಿವಿವಿ ಈಗ ಡಚ್ ರಾಜಕೀಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ವೈಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶಕ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಿಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮರೀನ್ ಲೆ ಪೆನ್ ಅವರು ೨೦೨೨ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ, ನವ-ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಮೂಲದ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ನವ-ನಾಜಿ ಮೂಲದ ಎ.ಎಫ್.ಡಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಘಂಟೆಯಾಗಬೇಕು. ಬಲಪಂಥೀಯರು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗೀಯ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಜನಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಲು ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರದೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯುರೋಪಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೂ ಹಿಂದಿನದಲ್ಲದ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

