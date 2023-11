ಅನಗತ್ಯ ಆತಂಕ 

November 25, 2023 10:26 am | Updated 10:26 am IST

ಚೀನಾದ ಹುಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ವುಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ ಸಾರ್ಸ್ - ಕೋವ್ - ೨ ಕರೋನವೈರಸ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಕಳೆದ ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೀಜಿಂಗ್, ಲಿಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಇತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ತರಹದ ರೋಗವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಾಣು ಹರಡುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ - ೧೯ರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆಯೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ೨೦೧೯-೨೦ರಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಮೆಡ್ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಲವು ಕ್ಲಸ್ಟರುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಂತೆಯೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿತು. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಕಾರಣ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ವೈರಾಣುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಚೀನಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ೨೩ರಂದು, ಚೀನಾವು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಆರ್. ಎಸ್.ವಿ., ಅಡೆನೊವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದೇ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದು ಚೀನಾದ ಮೊದಲ ಚಳಿಗಾಲವೂ ಹೌದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ವರದಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೈರಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಚೀನಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಲೂ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ನಿಜ. ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಚೀನಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳದೆಯೇ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಚೀನಾದ ಕರ್ತವ್ಯ.

