December 11, 2023 11:59 am | Updated 11:59 am IST

ಆರ್‌ಬಿಐನ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಅತ್ತ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಿತಿಯು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ೫೦ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದೂ, ಮರುಕಳಿಸುವ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಆಘಾತಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಎಂಪಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಐದನೇ ನೇರ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತರದೇ ಶೇ. ೬.೫ರಷ್ಟೇ ಉಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಡೆಯ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾವಾರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟುಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬.೮೩ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪.೮೭ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಎಂಪಿಸಿಯೇ ಇದು ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮುನ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಆರ್‌ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ‘ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ’ಯು ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಂಬರುವ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೯.೧ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೦.೧ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಶೇ. ೭ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ವಿರೋಧಾಭಾಸದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಪಿಸಿ ದೃಢವಾದ ಹೂಡಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಪುಟಿದೆದ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಮೇ ೨೦೨೨ ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ರ ನಡುವೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಒಟ್ಟು ೨೫೦ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದು ಶೇ. ೬.೫ ಅಷ್ಟೆ ಇದ್ದು, ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವುದು ಆರ್‌ಬಿಐನ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ. ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ “ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನರು ವಿವೇಚನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನ ನವೆಂಬರ್ ಸುತ್ತಿನ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ‘ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ’ಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸವೆತದಿಂದ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

