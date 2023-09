ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಣಿತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ  

September 26, 2023 12:34 pm | Updated 12:34 pm IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೭ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ೫೦೦೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.೫೩ ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ೧೫ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಂಪ್ರತಿ ೫,೦೦೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನೀರಿನ ಪಾಲು ಕೇಳಿತ್ತು. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶವು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ೧೫-ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೭ ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಾಯಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೬ ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದವು ಮುಂಗಾರು ವಿಫಲವಾದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಹುಭಾಗ ತುಂಬಿದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಸಹಜ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಎಂಬುದು ವಿದಿತ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲೋಚಿತ ದಾವೆಗಳು ರೂಢಿಯಾಗಬಾರದು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಶಾಶ್ವತ ಸೂತ್ರ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊರತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕಲೆಹಾಕಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಗಳು ಈಗ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು.

