ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ

February 18, 2023 11:00 am | Updated 11:00 am IST

ಸಂಸತ್ತು ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಡಿಸಿದ ಸದನದ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ೭ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ತಾನು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಜ್ವಲಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಿಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದು ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿಯಷ್ಟೆ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ ಬಳಿಕ ಅದು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಯೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿಯ ಕತ್ತಿ ಝಳಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಂಜಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅದಾನಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದವು. ಇದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ನಿರಂಕುಶ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ - ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಸಭೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಿವೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಆಳವಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ತಾವು ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೮ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೋದಿಯವರು ಸಹ ತಾನು ೧೪೦ ಕೋಟಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಂಸದೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

