ಜನಾಂಗೀಯ ಕೆಸರು

May 06, 2023 11:08 am | Updated 11:36 am IST

ಸರ್ಕಾರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು

"ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ" ಎಂಬುದು ಅಮೂರ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಬಹು-ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಸ್ಮಿತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಸ್ಮಿತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದದ ಛಾಯೆ ಪಡೆದಾಗ ಒಂದು ಗುಂಪು ತನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಆಗ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವು ಈ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಇಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಜೀವಹಾನಿ, ಮನೆಗಳು, ಚರ್ಚ್‌ಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಣಿಪುರದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟ-ಕಣಿವೆಯ ಜನರ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವೊಂದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಮೈಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಣಿಪುರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬುಧವಾರದಂದು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಎಲ್ಲ ಮೈಟಿ ಜನಾಂಗದ ಜನ ಬೆಂಬಲಿಸದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆದಿವಾಸಿ ಗುಂಪುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮೈಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗಿರಿಜನರ ಭಯ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಗಿರಿಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ್ದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಿರಿಜನರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ಜನರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆರಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಿವೆ ಜನರ ಪರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಿರಿಜನರ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಇಂದಿನ ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ತಾನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಿರಿಜನರ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. "ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ" ದ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೂ ಹೀಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಸ್ವತಃ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆದಿವಾಸಿ ಶಾಸಕರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು "ಹೊರಗಿನವರನ್ನು" ಹೊರಹಾಕಲು ನಡೆಸುವ ಇಂತಹ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಒದಗಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಲವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭದ್ರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತಹಬಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಭಜನೆಗಳು ತಗ್ಗ

