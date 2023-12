ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ

December 14, 2023 11:25 am | Updated 11:25 am IST

ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು ೪೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟಿ. ಗಣೇಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಧುರೈ ಪೀಠವು ನವೆಂಬರ್ ೩೦ ರಂದು ನೀಡಿದ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಂದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮಿಳು ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳೂ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ೬೯ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಈಗ ಕರೂರಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ತಮಿಳರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ “ತುಂಬಾ ಕಿರಿಯ” ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವರೇನಾ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿತು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಗಣೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದೇ ಬಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ೫,೧೩೦ ಭಾರತ ಮೂಲದ ತಮಿಳರು ಪೌರತ್ವ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸುಮಾರು ೯೧,೦೦೦ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫೮,೦೦೦ ಮಂದಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿರುವವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ೧೫ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರಾಶ್ರಿತನೂ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ನಿಲುವು. ಡಿಎಂಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸುಮಾರು ೮,೦೦೦ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ೧೯೫೧ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ೧೯೬೭ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೂ, ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒಲವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಾಪಸಾತಿ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಕೂಡಾ ಘನತೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

