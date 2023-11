November 21, 2023 11:12 am | Updated 11:12 am IST

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೂ ಭಾರತವೇ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಇಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೋಲು ಕಂಡ ನಾಯಕರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಅಜೇಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಸತತವಾಗಿ ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಬಹು-ತಂಡಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅನನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಾಯಕ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಬಹು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್‌ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ರೋಹಿತ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರಾದರೂ, ಇತರರು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸೋತರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ೨೪೦ ರನ್ ಗುರಿ ಏನೇನೂ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ೪೭ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆ ಕಿಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಶತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಟ ತಿರುವ ಪಡೆದದ್ದು ಅವರು ನೆಗೆದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಭಾರತ ಸ್ಥಬ್ಧವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಗೆಲುವು ಅದರ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೮೭ ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹೊಸ ಶಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೂ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅದೇನೂ ಸಮಾಧಾನ ತರಲಾರದು. ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭಾರತೀಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾವಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ೨೦೦೩ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಗ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಆಸೀಸ್ ಎದುರು ಸೋತಿತು ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಪರಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ೨೦೨೭ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ೨೦೧೩ರಿಂದ ಭಾರತದ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನವಿಲ್ಲ.

