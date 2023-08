ಆಯ್ಕೆ, ನೇಮಕಾತಿ

August 21, 2023 11:00 am | Updated 11:00 am IST

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ) ಉದಯಪುರದ ೨೦೨೨ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿ ರಾಯಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೂತನ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷವು ಭಾನುವಾರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, ನೂತನ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಖರ್ಗೆಯವರು ಅನುಭವ ಇರುವ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಪಕ್ಷದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದ್ಯೋತಕ. ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ. ಆಹ್ವಾನಿತರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪಂಗಡಗಳು, ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದು ಇದು ಉದಯಪುರದ ನಿರ್ಣಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಹ್ವಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ವಾಲುತ್ತದೆ, ಅದು ‘೫೦ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ೫೦’ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ೬೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಪಂಜಾಬ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚನ್ನಿ, ೪೯ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕ ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ೬೪ ವರ್ಷದ ತೆಲಂಗಾಣದ ದಾಮೋದರ್ ರಾಜ ನರಸಿಂಹ ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು - ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ - ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವಾಗ ಖರ್ಗೆಯವರು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಪಕ್ಷದ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಪ್ರಭಾವಿ ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕ ಸಚಿವ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ್ ಸಾಹು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಳವಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಅತೃಪ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯು ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಬಹುದಾದರೂ, ನೂತನ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವಾದರೂ, ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ೨೦೨೪ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವುದಷ್ಟೆ ಸಾಲದು.

