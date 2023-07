ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆ

July 06, 2023 10:04 am | Updated 11:12 am IST

ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಜುಲೈ ೧೯ರವೆರೆಗೆ ತೆಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಅದೇ ದಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಪೀಠವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠವು ಬಂಧನದಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪೀಠವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವೆನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಧರ್ಭವು ಅಷ್ಟೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೦೨ರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲು ಝಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿಯಂತಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, “ಈ ವಿಷಯ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ” ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉಗಮ. ಅವರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆರ್.ಬಿ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಭಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ೩ ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯, ೨೦೨೨ಕ್ಕೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಅವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. “ಅಪರಾಧದ ಗುರುತ್ವ” ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿತಲ್ಲದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊಂಚ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲೂ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾಗರಿಕರು ಕಾನೂನಿನಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬಾರದು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.