ವಿರಳರಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಿತ್ರರು

March 28, 2023 10:28 am | Updated 10:28 am IST

ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತೈವಾನ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ

ಮಾರ್ಚ್ ೨೬, ೨೦೨೩ ರಂದು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಂಡುರಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೈಪೆಯಾ ಬದಲಿಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿತು. ಸದ್ಯ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತೈವಾನಿಗೆ ಕೇವಲ ೧೨ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಸ್ವಾಟಿನಿ, ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಆರು ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಂಡುರಾದ ಸಹವರ್ತಿ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ರೀನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಹೊಂಡುರಾಸ್ “ಇತಿಹಾಸದ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ...” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತಾಗಿ ಹೊಂಡುರಾಸ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತೈವಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಸೈ ಇಂಗ್-ವೆನ್ ತೈವಾನ್ “ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಡಾಲರ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅರ್ಥಹೀನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ತೈವಾನ್‌ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಚೀನಾ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಡುರಾಸ್‌ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೈವಾನ್‌ನ ಕಳವಳ ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಆಚೆ-ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಬಹುತೇಕರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ ಮಾತ್ರ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವಾಗುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೈಪೆ ಎರಡೂ ಈ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೈಪೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮಾಡಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಿನ ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಚೀನೀ ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ತೋರುವಂತೆ ಚೀನಾ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತೈಪೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಪಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನಿನ ಅಂದಿನ ನಾಯಕರಾದ ಮಾ ಯಿಂಗ್-ಜಿಯೋ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೆಎಂಟಿ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ತೈವಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ತೋರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ತೈವಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ತೈವಾನ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ತೈವಾನಿನ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಚೀನಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ತೈವಾನಿನ ೨೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

