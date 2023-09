September 28, 2023 11:05 am | Updated 11:05 am IST

ಈ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಶಿಮಠ ಪಟ್ಟಣವು ‘ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ’ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಡೇರೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಇದು ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನ್ಯಾಶನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಪೋವನ ವಿಷ್ಣುಘಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಗರೀಕರಣವು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎಂಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭೂ-ಕುಸಿತ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬಹು ಕೋನಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉಪಮೇಲ್ಮೈಯ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಎಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು.

ಈ ವರದಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನೇ ಇವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೂರ್ಕಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವರದಿಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶೇ. ೯೯ರಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವು ಕಡ್ಡಾಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ, ರೂರ್ಕಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲುಮೆಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜಾಲವು ಭೂ-ಕುಸಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸೂಕ್ಶ್ಮ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ನಗರದಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಟ್ಟಣ-ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬದಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾಗವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

