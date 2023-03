ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ

March 31, 2023 10:44 am | Updated 10:44 am IST

ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಗರ ಮತದಾರರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳೆಂದು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿತು. ಮೇ ೧೦ ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮೇ ೧೩ ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದುವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಬಯಸಿದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಸೇರಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದವು. ಹಲವು ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪತನಗೊಂಡು ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪ್ರಬಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ನವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅವರು ಪಕ್ಷ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಬಾರದು ಎಂದು ಪಕ್ಷವು ಈಗ ಅವರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಗಳಾದ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಗಾಗ ಭಾಷಾ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಆದರೆ ಜಾತಿ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಹಿಂದು ಅಸ್ಮಿತೆಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೊಪೊಗ್ಯಾಂಡ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಸಲಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದರ ಸುತ್ತ, ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಪ್ರಣಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನಿರಂಕುಶ ದೊರೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚಿರುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ ಇವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಕೂಡ. ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಉದಯ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಅಲೆಗಳನ್ನೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ತ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಮತ್ತು ಅತ್ತ ಲಿಂಗಾಯತ-ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೋಮುಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋರಾಡುವ ಛಾತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಇರುವುದರಿಂದ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರವು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಾಗರೀಕವೂ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ADVERTISEMENT

