ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ

May 01, 2023 10:14 am | Updated 10:14 am IST

ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪುರುಷ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಇವರು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು ಜನವರಿಯ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸಲಿಂಗ್ ಫೆಡೆರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಎರಡೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಘಾತಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡದಿರುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಲೈಂಗಿಕ-ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೋರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೆ -- ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಂದ ಮೌನ, ನಂತರ ಉಗ್ರ ನಿರಾಕರಣೆ, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಲೈಂಗಿಕ-ಕಿರುಕುಳದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತೆ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತೇಲಿಬಿಡಿವುದು. ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಇವರು ಫೆಡರೇಷನ್ನಿನಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರು. ಕುಸ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮಗಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆಟ. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತುಗಾರರು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕಟು ವಾಸ್ತವವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆಗಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಹೋರಾಟ. ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮತ್ತು ಹಲವರ ಐಕಾನ್ ಆಗಿರುವ ಪಿ .ಟಿ. ಉಷಾ ಸಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಬಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾ ಅವರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಷನ್ನಿನ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಶಯಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಲಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೆಲವೇ ಸೊಲ್ಲುಗಳು. ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ADVERTISEMENT

