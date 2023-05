ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

May 12, 2023 09:35 am | Updated 09:35 am IST

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಹಣಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸೇನೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಂಧನ "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ", ಅವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೇನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹದಳದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅರೆಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದವು. ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಖಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ "ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು" ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ೧೩-ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉಪಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯಗಳು ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಖಾನ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಆಗಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ತಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಖಾನ್ ಅವರು ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದಂಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳಿದ ಸೇನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹಣಿಯಲು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ದಮನಿಸಿದ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಇದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಖಾನ

