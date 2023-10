ವಿಳಂಬ ತಂತ್ರ

October 17, 2023 09:55 am | Updated 09:55 am IST

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೃದುಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಪುರ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ (ಸಿಜೆ) ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇನ್ನು ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹೈಕೋರ್ಟುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ೭೦ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೃದುಲ್ ಅವರ ನೇಮಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ೫ ರಂದು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಳಂಬವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಣಿಪುರ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಜೆ ಆಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ವಿ. ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾ ಮಾಡಲೂ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರು ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮಣಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅಮಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಸಿಜೆ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮದ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಜೆಯಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ರಾಜಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ತನಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೧ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಒಮ್ಮೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನು ನಿಲುವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

