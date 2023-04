ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪಾಯಗಳು

April 24, 2023 10:53 am | Updated 10:53 am IST

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಟೊಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸೂರತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದು. ೮ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಾಬಿನ್ ಪಿ.ಮೊಗೇರ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಅದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದಾಗಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಒಪ್ಪಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ‘ಮೋದಿ’ ಎಂಬ ಉಪನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್‌ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮರುಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶದಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೊಗೇರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶವು ಹಲವು ತರ್ಕದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರುದಾರರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶವು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯು “ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾನನಷ್ಟವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಗಳು ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಂತಹ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಒಂದು ಟೊಳ್ಳಾದ ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಂಬಿಸಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.