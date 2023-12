December 04, 2023 09:44 am | Updated 09:44 am IST

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಎರಡನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿರುವುದೊಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವುಗಳು ದೇಶದ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಬಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಮೂರೂ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿಜ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗೆಲುವು ಗಮನಾರ್ಹವೇ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಿಜಿಪಿಯ ಸಾಧನೆಯು ಕೂಡಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ (ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌) ಹಿನ್ನಡೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಿದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನಿರಾಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಾರವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಸುತ್ತಲೇ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಅಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಕ್ಷವು ಸೋತಿತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ೧೯೯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ೧೧೫, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೨೩೦ರ ಪೈಕಿ ೧೬೪ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ೯೦ರ ಪೈಕಿ ೫೪ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೆಲುವುಗಳು ಪಕ್ಷವು ಈ ಮೂರೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಜಯಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಂತೆಯೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೌಹಾಣ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೋತರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ತಪ್ಪಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಕುಸಿಯಿತು. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆದರೆ ಇದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಂಘಟನಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವುದು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯದ ಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಜಾತಿಗಣತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣವು ಈ ಭಾಗದ ಜಾತಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚಾರವು ಕೋಮುವಾದದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಾಜದ

ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕ ಯೂನಸ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ ಪಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ತಂತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿ, ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ನ ‘ದೊರಲ’ (ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ) ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ‘ಪ್ರಜಲ’ (ಜನರ) ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರೆಯನ್ನು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯದ ಬವಣೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವು. ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಅದರ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲು ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ತಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸತ್ವವಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿತಾದರೂ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಕನಸುಗಳು ಇನ್ನೂ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿಗೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತವೆ; ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಪುನರಾಲೋಚಿಸಬೇಕು.

