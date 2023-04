ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ದೋಷಾರೋಪಣೆ

April 01, 2023 09:29 am | Updated 10:24 am IST

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಮಾಜಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ೨೦೧೬ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಮಿ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿರಲು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವೇನಲ್ಲ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಪುರಾವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ವಕೀಲರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವಕೀಲರಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಕೊಹೆನ್ ಅವರು ದೇಶದ ೪೫ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಮಿ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್‌ ಅವರಿಗೆ $೧,೩೦,೦೦೦ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಹೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ದೋಷಾರೋಪವು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಊಹೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಗುರುತರ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಬ್ರಾಗ್ ಅವರು ಈ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದರು ಎಂದು ರುಜು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗುರುತರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರ ವಾದವು ಅಳ್ಳಕವಾಗಿದ್ದಂತಿದೆ. ಅವರ ಮಾಜಿ ವಕೀಲ ಕೊಹೆನ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪರ ತಾನು ನಟಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಾರೋಪ ಹೊರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇದು ಆಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕಡೆಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳಿಗೇ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಜನವರಿ ೬, ೨೦೨೧ರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ತೊರೆದ ಮೇಲೂ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸದ್ಯ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಟಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಡೆಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯವಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ “ರಾಜಕೀಯ ಕಿರುಕಳ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬರುವ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ೨೦೨೪ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ. ADVERTISEMENT

