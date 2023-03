ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಘರ್ಷ

March 03, 2023 10:41 am | Updated 10:41 am IST

ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕಚೇರಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಡಿಪಿ ದತ್ತಾಂಶವು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು (ಜಿಡಿಪಿ) ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೪.೪ ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಆ ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಶೇ.೬.೩ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕುಸಿತ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ರ ಅವಧಿಯ ಶೇ.೫.೨ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕಡಿಮೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಶೇ. ೫.೫ ಇಂದ ಶೇ.೪.೬ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಿಸಿದೆಯಾದರೂ ಸಂಕೋಚನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.೩.೬ ಅಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.೧.೧ರಷ್ಟು ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ.೨.೪ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿದ್ದ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಪಾಲು ಶೇ.೬೩ ರಿಂದ ಶೇ. ೬೧.೬ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಇದು ಪಟ್ಟುಬಿಡದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಲಯವು ಶೇ. ೧.೧ರ ಸಂಕೋಚನದ ಬದಲಿಗೆ ಶೇ.೩.೮ರಷ್ಟು ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕಚೇರಿಯು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಶೇ.೨.೧ ಬದಲಿಗೆ ಶೇ.೬ರಷ್ಟು ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಶೇ.೬ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಶೇ.೮.೮ರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯು ಅನುಕ್ರಮವಾ

